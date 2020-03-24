В Киеве ситуация с распространением коронавируса пока контролируемая, но при ухудшении могут быть введены более жесткие меры

Мэр Киева Виталий Кличко допускает возможность усиления ограничительных мер по недопущению распространения нового коронавируса в случае ухудшения ситуации в столице.

"Сегодня ситуация в Киеве еще контролируема, но если она начнет резко ухудшаться, то у нас не будет другого выхода, кроме как вводить более жесткие меры", - сказал Кличко в видеобращении во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько целесообразно введение чрезвычайного положения.

По его словам, ужесточение мер может заключаться в максимальном ограничении передвижения по городу, закрытии въездов и выездов из столицы.

"Все это возможно. Но сегодня много чего зависит от киевлян: если они будут выполнять правила ограничения, то обострения ситуации можно избежать", - подчеркнул Кличко.

При этом, по словам мэра Киева, чрезвычайное положение и полный запрет на перемещение уже ввели ряд стран.

В этом контексте городской голова в очередной раз призвал киевлян оставаться дома.