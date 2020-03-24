В Украине на утро вторника зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом и 756 подозрений

На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений, которые изучаются, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

"Данные поступают в центральную референс-лабораторию, ЦОЗ верифицирует каждую информацию из областей. По каждому случаю поводятся определенные потивоэпидемические мероприятия", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кузин сообщил, что больше всего случаев заболевания выявлено в Киеве (29) и Черновицкой области (25 случаев). Всего зафиксировано три летальный случая.

Большая часть случаев заболевания находится в стадии эпидрасследования.

Кузин отметил, что лица, у которых подтвержден COVID-19, госпитализируются или им рекомендуется находиться в самоизоляции.

По словам Кузина, ключевым вопросом является лабораторная диагностика.

Лаборатории переведены на круглосуточный режим работы для ускорения проведения диагностики. Также это позволяет ретроспективно оценивать распространение коронавируса.

Лабораторные центры Минздрава работают в 25 областных центрах страны, активно привлекается частные лабораторные центры к определенной части лабораторных исследований.

Кроме того, ЦОЗ привлек к исследованиям противочумный институт им.Мечникова в Одессе, частично вопросами лабораторной диагностики будут заниматься научные учреждения и научные институты, находящиеся в сфере управления Минздрава, академических институтов и Национальной академии наук Украины.