Количество заразившихся коронавирусом в Черновицкой области возросло до 38

В Черновицкой области подтвердили ещё 13 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 и таким образом всего в области уже 38 случаев заражения, включая мужчину, который выздоровел, сообщила замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

"Двадцать пять плюс тринадцать – тридцать восемь", - сказала она во вторник днем в эфире телеканала "112.Украина".

Гусак добавила, что 12 из 13 нововыявленных заразившихся – молодые люди, которые в большинстве своем недавно вернулись домой из-за рубежа.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что по состоянию на 10.00 24 марта в Черновицкой области 25 выявленных случаев заражения коронавирусом.