В Житомире установлен еще один случая инфицирования коронавирусом

В Житомире установлен еще один случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - написал Сухомлин на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что сейчас пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, также ожидаются результаты из лаборатории.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в: Днепропетровской области - 2 случая; Донецкой обл. - 1 случай; Житомирской обл. - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковской обл. – 5 (1 летальный) случаев; г.Киев - 29 случаев; Киевской обл. - 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовской обл. - 2 случая; Тернопольской обл. - 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкой обл. - 25 случаев (1 летальный); Черкасской обл. - 1 случай.