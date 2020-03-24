Число заболевших коронавирусом в Литве достигло 179 человек

В Литве в минувший понедельник общее число заразившихся коронавирусом выросло до 179 человек, сообщил во вторник Минздрав республики.

"15 новых случаев COVID-19 диагностировала Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Два человека изолированы в Паневежской больнице", - говорится в сообщении.

Пробы, взятые на мобильных пунктах в Вильнюсе, подтвердили 12 случаев заражения. Еще два случая выявлены в лаборатории Каунасской клиники. Другие два случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник подписал решение об обязательном 14-дневном карантине для всех вернувшихся из-за границы; с резкой критикой решения выступил мэр Вильнюса, обратившийся к премьер-министру страны с просьбой вмешаться.

Все вернувшиеся из-за рубежа и не имеющие симптомов коронавирусной инфекции в Литве отправляются на обязательную двухнедельную изоляцию в специальных помещениях, предоставленных самоуправлениями. Кроме того, в подготовленные самоуправлениями помещения будут отправляться и больные в легкой форме.

До этого возвращающиеся из-за рубежа должны были изолироваться сами, а больные - лечиться в больницах или дома.

Самоуправления также будут обязаны позаботиться о палатах для изоляции людей и обеспечить их питание.

В связи с этим решением Вериги мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал премьеру Саулюсу Сквернялису письмо, в котором выразил свой протест.

"(...) если решение не будет отменено, это затронет нас всех и заметно осложнит борьбу с COVID-19", - утверждает мэр в своем аккаунте в фейсбуке.

По его мнению, главная проблема не размещение всех вернувшихся из-за рубежа, а всех больных COVID-19 в легкой форме.

Мэр Вильнюса утверждает, что это приведет к трате административных и медицинских ресурсов, "их останется меньше для тяжелых больных, а это будет стоить жизней", "будут тратиться нечеловеческие экономические ресурсы без всякой пользы для достижения цели обуздать вирус", люди станут избегать делать тесты на COVID-19.

В конце концов, полагает Шимашюс, эти распоряжения министра реально даже не выполнимы, так как, по словам эпидемиологов, COVID-19 переболеет около двух третий населения.

"Почти 2 миллиона жителей Литвы придется перевести их своих домов", - отмечает мэр.

Решение министра здравоохранения он называет нелогичным и опасным, призывает премьера его отменить и "принять меры, чтобы у министра здравоохранения больше не было возможностей принимать подобные решения, не основанные на науке и врачебном опыте".