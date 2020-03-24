РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

Посольство США в Украине обращает внимание на то, что РФ не предоставляет удерживаемым украинским политическим заключенным должного базового медицинского обеспечения в условиях COVID-19 и призывает Москву немедленно освободить всех политзаключенных граждан Украины.

"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом, не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - сообщило посольство США в Украине в Twitter во вторник.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта, Министерство иностранных дел Украины высказало протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения незаконно удерживаемому на территории РФ гражданину Украины Серверу Мустафаеву. В МИД подчеркнули, что настаивают на немедленном проведении медицинского обследования Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в связи с тем, что у него наблюдаются симптомы COVID-19.