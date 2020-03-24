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11:29 24.03.2020

Дело о возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию открыла прокуратура

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Дело о возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию открыла прокуратура

Прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

В размещенном на странице в Фейсбук сообщении пресс-службы прокуратуры столицы отмечается, что 23 марта в интернете появилась информация о поставках за рубеж произведенных в Украине двух партий медицинских масок. Поставка указанного товара якобы осуществлялась по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей, при содействии сотрудников Киевской таможни.

"Учитывая изложенное, прокуратура Киева внесла в Единый реестр досудебный расследований сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве будет осуществлять территориальное управление ГБР.

Теги: #испания #таможня #коронавирус #прокуратура #контрабанда
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