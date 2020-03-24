Два человека погибли, один травмирован в ДТП с участием "легковушки" и инкассаторского автомобиля в Киеве

В результате ДТП с участием инкассаторского и легкового автомобилей в Дарницком районе Киева в понедельник ночью погибли водитель и пассажирка "легковушки", а также пострадал водитель инкассаторского авто, сообщает Государственная служба Украины по ЧС.

"По прибытию, спасатели установили, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo возник пожар. Водитель и пассажирка горящего авто погибли на месте. Бойцы деблокировали тела с помощью гидравлического инструмента. ", - сообщается на сайте ГСЧС во вторник.

Также спасатели деблокировали пострадавшего из инкассаторского автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 3:24 понедельника, 23 марта, а в 3:40 возгорание автомобиля было ликвидировано.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.