Телеканал "UA КУЛЬТУРА" на период карантина в Украине запустил образовательный видеолекторий

Общественный украинский телеканал "UA КУЛЬТУРА" предлагает зрителям по будням серию образовательных программ собственного производства об искусстве, сообщила пресс-служба канала.

"Карантин, вызванный пандемией коронавируса, самое неудачное время для паники и бессистемного поглощения сомнительной информации из непроверенных источников в интернете. В свою очередь, (видеолекторий – ИФ) это прекрасная возможность для самообразования! UA КУЛЬТУРА приобщается к практике лучших художественных институтов и медиакомпаний - мы будем транслировать лекционную линейку собственного производства в прайме, что беспрецедентно для украинского телевидения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Мы позаботимся, чтобы карантин закончился для вас не нервным срывом, а новыми знаниями", - рассказал исполнительный продюсер "UA КУЛЬТУРА" Лукьян Галкин.

Так, каждый понедельник в программе "#МузLove" - знакомство с выдающимися произведениями классической музыки.

Во вторник - программа "Время поэзии" поможет зрителям по-новому открыть классику украинского поэтического слова.

Каждую среду – "#БиблиоFUN" - программа о выдающихся произведениях мировой литературы.

Каждый четверг – "#KиноWALL" - цикл видеолекций об украинском кинематографе.

В пятницу – "#NeoСцена" - знакомство с яркими украинскими театральными режиссерами и их постановками, обзоры театральных премьер и яркие фрагменты спектаклей.

Ведут программы писатель Юрий Макаров, писатель и литературовед Ростислав Семкив, кинокритик Сергей Трымбач, театральный критик Олег Вергелис.

Видеолекторий начался с понедельника, 23 марта, в 19.35.