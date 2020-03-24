У прилетевшей в "Борисполь" из ЕС украинки выявили симптомы коронавируса

У гражданки Украины, эвакуированной из одной из стран Европейского Союза, по прилету в аэропорт "Борисполь" (Киев) обнаружили симптомы коронавируса, сообщает пресс-служба МВД страны со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прилетела эвакуационным рейсом из стран ЕС. Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта", - говорится в обнародованном во вторник на странице МВД в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, после разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования женщину направили в одну из больниц Киева.