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10:53 24.03.2020

Правительство не видит оснований для реструктуризации госдолга

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Правительство не видит оснований для реструктуризации госдолга

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет правительство, что не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.

«Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики», - написал Шмыгаль в микроблоге Twitter во вторник.

В то же время, накануне премьер заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Теги: #шмыгаль #госдолг
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