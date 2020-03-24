События

10:53 24.03.2020

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы четверо детей

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В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы четверо детей

В Черновицкой области четверых детей проверяют на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В областной детской клинической больнице за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19", - сообщила облгосадминистрация в Facebook.

Отмечается, что всего на лечении в больнице находятся 14 человек: пять с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него.

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов", - указано в сообщении.

В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него.

"Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии", - отметили в ОГА.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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