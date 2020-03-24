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10:47 24.03.2020

Украинские дипломаты ищут средства, необходимые Украине для противодействия коронавирусу

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Украинские дипломаты ищут средства, необходимые Украине для противодействия коронавирусу

Украинские дипломаты занимаются поиском за рубежом специализированного медицинского оборудования, медикаментов, средств индивидуальной защиты, тестов на COVID-19 и других средств, которые необходимы Украине для противодействия коронавирусу, и могут быть поставлены как гуманитарная помощь или закуплены для нужд нашей страны.

"Уже ведутся переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, Всемирным конгрессом украинцев и другими международными организациями и партнерами, которые могут поддержать Украину во время пандемии коронавируса", - сообщается на сайте МИД во вторник.

Отмечается, что с предложениями поддержки в МИД Украины уже обратились Украинско-китайская ассоциация бизнеса, юридическая фирма "Астерс", китайская компания SMEC, а также компании Unifer и "Космолот".

В МИД также подчеркнули, что знают об инициативах многих частных компаний, направленных на преодоление эпидемии и ее последствий, и пригласили их сообщить о своих намерениях в МИД Украины, чтобы способствовать закупкам, которые они осуществляют за рубежом, и совместными усилиями направлять помощь туда, где она больше всего нужна.

"Для Украины сейчас очень важно не только привлечь помощь международных партнеров, но и направить ее на решение самых насущных проблем. От скоординированности совместных действий правительства, бизнеса, общественности и международных организаций зависит эффективность борьбы с распространением коронавируса в Украине. Сегодня центром такой координации является МИД Украины", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы пресс-служба МИД.

Министерство призывает бизнес, организации и громады украинцев по всему миру объединить усилия в борьбе за здоровье и безопасность.

Теги: #коронавирус #мид
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