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10:46 24.03.2020

Пассажиры поезда "4 столицы" прошли медосмотр, ни одного случая коронавируса не выявлено

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Пассажиры поезда "4 столицы" прошли медосмотр, ни одного случая коронавируса не выявлено

Пассажиры поезда №32/31 Рига-Киев, который прибыл в Украину в понедельник, 23 марта, прошли медицинский осмотр, эпидемиологи не выявили ни одного случая коронавируса, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Ведомство подчеркивает: информация о якобы "многих пассажиров поезда "4 столицы" с высокой температурой и признаками коронавируса" является фейком.

"После остановки все пассажиры поезда прошли температурный скрининг и медицинский осмотр эпидемиологами. У пяти человек было установлено подозрение на COVID-19, им провели быстрые тесты на коронавирус. Ни одного случая коронавируса не было обнаружено. В течение этого периода поезд был на санитарной стоянке", - указано в сообщении.

Согласно информации министерства, все эвакуированные пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор.

Теги: #коронавирус #мининфраструктуры
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