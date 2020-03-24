События

10:39 24.03.2020

Министр экономики Петрашко указал в уточненной декларации 13,7 млн грн доходов за 2019 год

2 мин читать
Министр экономики Петрашко указал в уточненной декларации 13,7 млн грн доходов за 2019 год

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко указал в уточненной электронной декларации 13 680 658 грн доходов за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 13 668 204 грн, а также банковские проценты и выплаты - 12 454 грн.

Также он указал в декларации 1 026 863 грн и 824 711 долларов на банковских счетах, 1 050 тыс. грн и 510 тыс. долларов наличных средств, а жена – 24 322 грн на банковских счетах, 1,6 млн грн и 480 тыс. долларов наличными.

Петрашко владеет квартирой (89,6 кв. м) и паркоместом (10,8 кв. м) в Киеве, гаражом (11 кв. м) в Срые Львовской области, 50% дома (76,1 кв. м) во Львове, а жена владеет домом (409,2 кв. м) и земельным участком (1 510 кв. м) в Романкове Киевской области, а также третью квартиры (109,1 кв. м) в России.

Кроме того, министр владеет тремя автомобилями: Suzuki Vitara S 2016 года выпуска, Range Rover Sport 2017 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2006 года выпуска.

Среди прочего он указал в декларации наручные часы Vacheron Constantin, а жена – кольцо, серьги, кулон и подвеска с драгоценными камнями Chopard.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В первой поданной декларации как кандидата в министры указано, что он владеет лишь квартирой в Киеве площадью 90 кв. м. В декларации не было указано владение каким-либо другим движимым и недвижимым имуществом, ценностями либо денежными средствами. Согласно декларации у Петрашко есть два сына и жена, которая является гражданкой России.

Теги: #декларация #петрашко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 23.03.2020
Глава ОП Ермак в марте потратил на приобретение автомобиля "Мерседес" 3,2 млн грн

Глава ОП Ермак в марте потратил на приобретение автомобиля "Мерседес" 3,2 млн грн

11:47 19.03.2020
Замминистра финансов Мельник задекларировал 125 тыс. грн доходов за 2019 год

Замминистра финансов Мельник задекларировал 125 тыс. грн доходов за 2019 год

10:44 19.03.2020
Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

10:29 19.03.2020
Замглавы ОП Соколовская задекларировала 1,3 млн грн доходов за 2019 год

Замглавы ОП Соколовская задекларировала 1,3 млн грн доходов за 2019 год

16:44 10.03.2020
Богдан перед увольнением с должности главы ОП показал миллионы гривень на счетах в Украине и Словакии, дом, несколько квартир, "Теслы" и "Мерседесы"

Богдан перед увольнением с должности главы ОП показал миллионы гривень на счетах в Украине и Словакии, дом, несколько квартир, "Теслы" и "Мерседесы"

13:58 05.03.2020
Назначенный министром молодежи и спорта Гутцайт задекларировал 534 тыс. грн доходов за 2019 год

Назначенный министром молодежи и спорта Гутцайт задекларировал 534 тыс. грн доходов за 2019 год

09:55 05.03.2020
Назначенный министром обороны Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019г

Назначенный министром обороны Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019г

18:27 04.03.2020
Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

16:17 04.03.2020
Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

13:31 04.03.2020
Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заразившихся коронавирусом в Черновицкой области возросло до 38

У прилетевшей в "Борисполь" из ЕС украинки выявили симптомы коронавируса

В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

ВНО в 2020 году состоится – Минобразования Украины

Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество заразившихся коронавирусом в Черновицкой области возросло до 38

В Житомире установлен еще один случая инфицирования коронавирусом

В Киеве подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом

В Иране за сутки скончались 122 человека с коронавирусом COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Литве достигло 179 человек

"Укрпошта" запускает бесплатную доставку посылок до больниц

РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

В Донецкой области депутатам местного совета сообщили о подозрении за попытку организовать "референдум" о признании "ДНР"

Дело о возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию открыла прокуратура

Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА