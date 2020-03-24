События

10:34 24.03.2020

В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

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В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

Крупнейшие американские авиакомпании могут добровольно или по указанию властей отменить едва ли не все внутренние пассажирские авиарейсы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и чиновников.

По информации газеты, окончательное решение еще не было принято ни авиаперевозчиками, ни Белым домом.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 и карантина, который затронул около 80 млн жителей страны, представители авиакомпаний и федеральных транспортных агентств, а также руководители профсоюзов пилотов считают неизбежным еще большее сокращение числа пассажирских рейсов.

Американские авиакомпании уже отменили большинство международных рейсов и заявили о намерении сократить внутренние перевозки на 40%. По данным администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA), в воскресенье поток пассажиров на контрольно-пропускных пунктах был на 80% меньше, чем годом ранее.

В понедельник многие рейсы были отменены из-за недостаточного количества пассажиров, пишет WSJ. American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. отменили более 40% рейсов, запланированных на этот день, свидетельствуют данные Flightaware.com.

До вспышки заболевания американские авиаперевозчики осуществляли более 8,4 млн рейсов в день.

Президент США Дональд Трамп и его советники не хотят вводить общенациональный запрет на полеты, поскольку пассажирские лайнеры, в частности, перевозят почту и другие грузы. Администрация президента может принять решение о транспортировке грузов, медперсонала и оборудования самолетами резервного гражданского флота (Civil Reserve Air Fleet, CRAF), предназначенного для логистической помощи Пентагону во время чрезвычайных ситуаций, отмечает WSJ. Представитель ВВС США заявила, что она не в курсе обсуждения такого варианта.

В понедельник Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что решение об отмене или продлении ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, может быть принято уже через две недели.

Авиакомпании предпочли бы действовать по указанию властей, чем добровольно отменять рейсы, поскольку это стало бы их аргументом в попытках получить помощь от государства, пишет WSJ. Помимо этого, добровольные отмены могут нарушить условия некоторых трудовых контрактов.

Между тем Управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) опасается распространения коронавируса среди своих служащих, что может негативно повлиять на систему управления воздушным движением. Десятки диспетчерских пунктов были закрыты в целях дезинфекции, многие сотрудники находятся в самоизоляции.

Теги: #сша #авиасообщение #коронавирус
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