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10:22 24.03.2020

На стабильное функционирование военной разведки Украины карантин не повлияет

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На стабильное функционирование военной разведки Украины карантин не повлияет

Карантинные мероприятия, которые объявлены в Украине для недопущения распространения коронавирусной инфекции, не повлияют на эффективность функционирования военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны страны.

"Бесперебойная жизнедеятельность ГУР МО Украины и подчиненных воинских частей обеспечена по всем направлениям. Ситуация в частях и подразделениях военной разведки Украины находится под должным контролем руководства и специалистов военно-медицинских органов, организовавших постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

Теги: #коронавирус #разведка
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Интерфакс-Украина
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