В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Согласно обнародованному на странице Минздрава в соцсети Фейсбук сообщению, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. "За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в информации.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в: Днепропетровской области - 2 случая; Донецкой обл. - 1 случай; Житомирской обл. - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковской обл. – 5 (1 летальный) случаев; г.Киев - 29 случаев; Киевской обл. - 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовской обл. - 2 случая; Тернопольской обл. - 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкой обл. - 25 случаев (1 летальный); Черкасской обл. - 1 случай.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.