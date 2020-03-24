Рада передала медучреждениям Киева 25 машин скорой помощи

Верховная Рада передала еще 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

«Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателям комитетов и работникам аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса», - приводит слова председателя парламента Дмитрия Разумкова пресс-служба Верховной Рады на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в свою очередь сети АЗС «UPG», «KLO» и «SOCAR» также присоединились к инициативе и готовы передать для нужд медицинских учреждений в общей сложности 35 тыс. литров топливо.

Кроме того, Разумков лично приобрел на нужды больниц Киева 5800 литров топлива, таким образом, общее количество топливо составляет - более 40 тыс. литров.

Так, автомобили будут переданы медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве: КНП «Александровская клиническая больница Киева», КНП «Киевская городская клиническая больница №4», КНП «Киевская городская клиническая больница №9», КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница», КНП «Киевская городская детская клиническая больница №1», КНП «Киевская городская детская клиническая больница №2» и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины».

Как сообщалось, Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля.