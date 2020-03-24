82-летний Марти Ахтисаари заразился от супруги коронавирусом

У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) обнаружен коронавирус.

Как сообщила во вторник канцелярия президента, "Заболевание подтвердили вчера. Самочувствие Ахтисаари хорошее".

В субботу канцелярия проинформировала, что супруга экс-президента Ээва Ахтисаари (Eeva Ahtisaari) заразилась коронавирусом, и что ее состояние здоровье нормальное.

Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Был президентом Финляндии в 1994-2000 годах. Он был первым напрямую избранным главой государства. Лауреат Нобелевской премии мира (2008 год).