ВНО в 2020 году состоится – Минобразования Украины

В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.

"Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - написал на своей странице в социальной сети Facebook замминистра образования Егор Стадный.

Он отметил, что на неделе ведомство сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.