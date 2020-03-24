События

09:14 24.03.2020

Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме

1 мин читать
Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме

Правительство Украины, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины в ночь на вторник.

"Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлено, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин отмечает, что международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель прямого государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.

"Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", – отмечается в сообщении.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кредит #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 24.03.2020
20% населения Земли оказались в карантине из-за пандемии коронавируса

20% населения Земли оказались в карантине из-за пандемии коронавируса

10:46 24.03.2020
Пассажиры поезда "4 столицы" прошли медосмотр, ни одного случая коронавируса не выявлено

Пассажиры поезда "4 столицы" прошли медосмотр, ни одного случая коронавируса не выявлено

10:34 24.03.2020
В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

10:22 24.03.2020
На стабильное функционирование военной разведки Украины карантин не повлияет

На стабильное функционирование военной разведки Украины карантин не повлияет

10:22 24.03.2020
Киев попросил НАМНУ направить инфекционистов в столичные медучреждения

Киев попросил НАМНУ направить инфекционистов в столичные медучреждения

10:08 24.03.2020
В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

10:04 24.03.2020
Рада передала медучреждениям Киева 25 машин скорой помощи

Рада передала медучреждениям Киева 25 машин скорой помощи

10:00 24.03.2020
82-летний Марти Ахтисаари заразился от супруги коронавирусом

82-летний Марти Ахтисаари заразился от супруги коронавирусом

10:00 24.03.2020
Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

10:00 24.03.2020
В Италии за сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом

В Италии за сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19

ВНО в 2020 году состоится – Минобразования Украины

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр экономики Петрашко указал в уточненной декларации 13,7 млн грн доходов за 2019 год

9,5 тыс. украинцев вернулись на родину в понедельник

ВНО в 2020 году состоится – Минобразования Украины

Губернатор штата Вашингтон ввел ограничения на контакты в связи с коронавирусом

В материковом Китае за сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 "импортированы"

Число зараженных COVID-19 в Таиланде превысило 800 человек, число жертв достигло четырех

Кулеба 24 марта впервые совершит онлайн-визит в Германию

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных

Число зараженных Covid-19 в Таиланде превысило 800 человек, четверо скончались

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА