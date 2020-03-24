В материковом Китае за сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из "ввезенных" случаев заболевания в города центрального подчинения в Пекине выявлен 31, Шанхае - девять, Тяньцзине - четыре, Чунцине - один. В провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - пять, Цзянсу - три, Чжэцзян и Сычуань - по два, Шаньси, Ляонин и Шаньдун - по одному. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все - в столице провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,160 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,7 тыс. человек, состояние 1,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 73 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 576 случаев заболевания: в Гонконге - 356 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 25, на Тайване - 195 (два случая смерти).