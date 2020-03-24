Число зараженных COVID-19 в Таиланде превысило 800 человек, число жертв достигло четырех

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 106 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, общее число заболевших в королевстве достигло 827 человек.

Кроме того, сообщается о трех скончавшихся пациентах с коронавирусом. Все они имели сопутствующие заболевания. В частности, один из умерших 70-летний мужчина болел туберкулезом, 45-летний мужчина страдал от сахарного диабета, а третий скончавшийся 79-летний мужчина имел многочисленные проблемы со здоровьем.

Общее число летальных исходов в стране достигло четырех человек.

С начала вспышки коронавируса в стране 57 пациентов выздоровели. Тем временем 766 человек все еще находятся на лечении в больницах.

Правительство Таиланда планирует позднее во вторник обсудить дополнительные меры по борьбе с COVID-19.