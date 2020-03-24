События

07:41 24.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

По состоянию на 8:00 мск, в мире насчитывалось 355 тыс. 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, скончался 16 тыс. 91 человек, поправились более 97 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тыс. 486, число скончавшихся - на 1,839 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зафиксировано 6,087 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 63,927 тыс. случает инфицирования (рост за сутки на 4,789 тыс.).

В Испании зафиксировано 33,089 тыс. инфицированных, (скончались 2,182 тыс.), в Германии - 22,672 тыс. (86), во Франции - 19,856 тыс. (860), в Швейцарии - 8,060 тыс. (66), в Великобритании - 6,650 тыс. (335), в Нидерландах - 4,749 тыс. (213), в Австрии - 3,924 тыс. (21), в Бельгии - 3,401 тыс. (75), в Норвегии - 2,371 тыс. (8), в Португалии - 2,060 тыс. (23), в Швеции - 1,934 тыс. (21), в Турции - 1,529 (37), в Дании - 1,460 тыс. (24), в Чехии - 1,236 тыс. (1), в Ирландии - 1,125 (6).

В США на вечер понедельника, по данным издания, зафиксировано 33,340 тысяч случаев заражения коронавирусом (скончались 397), в Бразилии - 1, 546 тыс. (45), в Канаде - 1,432 тыс. (20).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Южной Корее число заболевших - 9,037 тыс. при 120 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1,812 тыс. при 23,049 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,814 тыс. (скончались 53), в Малайзии - 1,518 тыс. (14), в Израиле - 1,238 тыс. (1).

В Австралии выявлено 1,823 случая заражения при семи летальных исходах.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса Covid-19.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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