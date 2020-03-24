События

07:38 24.03.2020

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных

1 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрелы, а именно вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины, в районе н.п. Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и в районе н.п. Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:35 24.03.2020
Кулеба 24 марта впервые совершит онлайн-визит в Германию

Кулеба 24 марта впервые совершит онлайн-визит в Германию

06:46 24.03.2020
Из-за служебной халатности мастеров леса в Красноградском лесхозе незаконно вырубили дубы и сосны на 5,2 миллионов гривен

Из-за служебной халатности мастеров леса в Красноградском лесхозе незаконно вырубили дубы и сосны на 5,2 миллионов гривен

06:45 24.03.2020
Житель Харьковщины обнаружил боевую гранату, прикрепленную к его воротам

Житель Харьковщины обнаружил боевую гранату, прикрепленную к его воротам

04:43 24.03.2020
СБУ вновь разоблачили ложную информацию о прибытии из Риги в Киев поезда с якобы инфицированными украинцами

СБУ вновь разоблачили ложную информацию о прибытии из Риги в Киев поезда с якобы инфицированными украинцами

03:38 24.03.2020
Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

02:18 24.03.2020
СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

01:12 24.03.2020
Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

00:40 24.03.2020
Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

00:32 24.03.2020
Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

00:17 24.03.2020
Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Число зараженных Covid-19 в Таиланде превысило 800 человек, четверо скончались

Первая леди США сдала тест на коронавирус - результат отрицательный

В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса

Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА