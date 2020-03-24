Из-за служебной халатности мастеров леса в Красноградском лесхозе незаконно вырубили дубы и сосны на 5,2 миллионов гривен

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили трем мастерам леса ГП "Красноградское лесное хозяйство" (Харьковская обл) о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что должностные лица не обеспечили надлежащее хранение имущества лесхоза. В результате с 2018 по 2019 годы посторонние лица без каких-либо разрешений вырубили около 400 дубов и 247 сосен на территории ГП "Красноградское лесное хозяйство", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По информации ведомства, в результате незаконной вырубки государству нанесен ущерб на сумму более 5,2 миллиона гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области.