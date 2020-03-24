События

06:45 24.03.2020

Житель Харьковщины обнаружил боевую гранату, прикрепленную к его воротам

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Житель Золочевского района Харьковской области, вернувшись домой, обнаружил, что к его воротам прикреплен предмет, похожий на гранату, и сообщил об этом в полицию.

"По адресу полицейские обнаружили на заборе домовладения неизвестный предмет, закрепленный на дверной ручке металлической проволокой. По заключению взрывотехников, им оказалась ручная граната "РГД-5". Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области/

Следователем Золочевского отделения полиции решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.

 

Теги: #граната #украина #харьков
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