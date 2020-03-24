СБУ вновь разоблачили ложную информацию о прибытии из Риги в Киев поезда с якобы инфицированными украинцами

Сотрудники Службы безопасности Украины снова разоблачили ложную информацию со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ о прибытии из Риги в Киев поезда с якобы инфицированными украинцами, эвакуированными из Латвии, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"Друзья, и снова наша рубрика "Стоп фейк". Сегодня под вечер сетью распространяли (да еще и со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ) информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с нашими гражданами, которых эвакуировали из Латвии. Якобы во многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирус", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что поезд действительно прибыл из Латвии, привезя украинцев. Все они прошли температурный скрининг, по итогам которого состояние пятерых из них вызвало дополнительные вопросы у медиков. В результате им сделали экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, которые впоследствии оказались негативными.

В частности, все эвакуированные пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор. В случае, если у кого из них появится подозрение на коронавирус, будут приняты все необходимые меры.