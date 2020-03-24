События

02:18 24.03.2020

СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

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 Служба безопасности Украины разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе Covid-19, некоторых из них действовали по наводке из Российской Федерации, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"Служба безопасности Украины продолжает разоблачать распространителей фейков о коронавирусе. Начиная с прошлой недели, выявлено 38 человек. В частности, сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении Covid-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он призывал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из РФ.

"Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей", - отметили в пресс-центре.

Теги: #коронавирус #сбу #разоблачение #украина #фейкньюз
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