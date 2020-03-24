События

01:50 24.03.2020

В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

1 мин читать

В Приморском крае лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба администрации региона.

Оба заболевших вернулись из заграничной поездки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

"Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме", - отметили в ведомстве.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением.

Теги: #приморье #коронавирус #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:18 24.03.2020
СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

01:12 24.03.2020
Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

00:40 24.03.2020
Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

00:32 24.03.2020
Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

00:17 24.03.2020
Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

23:48 23.03.2020
Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

23:39 23.03.2020
Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

23:39 23.03.2020
Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

23:25 23.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

23:21 23.03.2020
В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

Нацгвардия доставит китайские тесты в ряд регионов Украины

Во Львове резко упал уровень оплаты за коммунальные услуги – горсовет

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА