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01:12 24.03.2020

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

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Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, 24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-ти дневном карантине путем самоизоляции.

Теги: #коронавирус #геращенко #проверки #украина #мвд
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