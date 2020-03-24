Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Самолет Национальной гвардии Украины Ан-25 доставил во Львов из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщается на странице Международного аэропорта "Львов" в Фейсбуке.

"Прилетели! Тесты для экспресс-диагностики коронавируса, медицинские маски разной степени защиты, защитные костюмы и другие средства, необходимые для борьбы с распространением эпидемии", - говорится в сообщении.

В областной госадминистрации сообщили, что это первая партия тестов, которая закрывает первоочередные потребности, и добавили, что в ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки, которые передадут Львовскому областному лабораторному центру и в медицинские заведения.

"Мы готовы к любому развитию событий, область активно обеспечивается аппаратами ИВЛ, тестами, костюмами защиты, масками. Наш приоритет - люди, их здоровье и жизнь, поэтому сейчас все силы Львовщины аккумулированные для общей цели - оперативного реагирования на распространение вируса в регионе и противодействии мировой пандемии", - сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.