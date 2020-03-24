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00:32 24.03.2020

Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

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Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

В Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом Covid-19. Инфицированный мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого ранее диагностировали заболевание, сообщил Тернопольский областной лабораторный центр в Фейсбуке.

"В 20:10 23 марта 2020г. в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай Covid-19", - говорится в сообщении.

Как отметили в лабораторном центре, оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте Тернопольской области.

Как отмечается, этот факт свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции.

Лицам, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

Как сообщалось, 21 марта первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего священнослужителя.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область #украина
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