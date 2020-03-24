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00:17 24.03.2020

Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

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Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

Тотальный скрининг для выявления Covid-19 не работает, выявлять заболевание позволяют другие методы, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Относительно тестирования: тотальны скрининг в этом случае не работает. Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы  установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирусную болезнь", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Ляшко также сообщил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности за февраль, в том числе о пневмонии.

"Мы будем иметь все секционные материалы для исследований и будем знать, сколько точно было летальных случаев в феврале от пневмонии, сколько таких случаев было исследовано на коронавирус, и после этого будем принимать четкие решения", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав изменил стратегию борьбы с коронавирусом. Если в начале эпидемии Минздрав определил госпитальные базы, которые были готовы принимать "одиночные случаи", в настоящее время Минздрав прогнозирует, что 80% случаев заболевания будет проходить в легкой форме и не будет нуждаться в госпитализации.

"Мы определяем медучреждения, которые готовы оказывать реанимационную помощь в  тяжелых случаях. Госпитализация будет происходить в реанимации, а 80% будут получать медпомощь на дому амбулаторно, поскольку не будет показаний для госпитализации. Т.е. мы будем правильно планировать и доставлять больных в те больницы, где есть ИВЛ, где есть специалисты", - сказал он.

Ляшко пояснил, что бригады скорой помощи будут на онлайн карте иметь информацию, куда можно везти пациента и где есть свободные койки интенсивной терапии.

"Если эти койки заполняются, мы переходим на другую больницу. И таким образом мы будем стараться справиться. Главное, чтобы не было пика заболевания, будет пик, будет тяжело", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус #украина #скрининг
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