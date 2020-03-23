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23:48 23.03.2020

Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

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Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сейчас работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни и второй - уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики и делаем все превентивные меры для того, чтобы как можно легче пройти этот сложный период", - заявил Кличко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам мэра, по предварительным данным, потери Киева от эпидемии уже составляют миллиард гривен.

"Уже сейчас я могу сказать, что предварительные расчёты показывают потери в размере около 1 миллиарда гривен, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, насколько длинный промежуток времени будет длиться карантин", - добавил мэр столицы.

Теги: #киев #потери #коронавирус #украина #деньги
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