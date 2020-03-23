Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США на данный момент составляет более 41 тыс., увеличившись за сутки почти на 8,5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.

Подтверждено 41,337 случая заболевания, а также 508 умерших. При этом количество вылечивших составило всего 187 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Как сообщалось, в понедельник главный хирург США доктор Джером Адамс сообщил, что в ближайшие дни в Америке ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

По словам Адамса, болезнь распространяется в США, потому что многие люди по всей стране, особенно молодые, не воспринимают угрозу достаточно серьезно и не следуют указаниям властей оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование.

"Сейчас мало людей, которые относятся к этому серьезно", - отметил он.

По его словам, молодые люди едут на пляжи в Калифорнию и хотят посетить Национальный Молл (National Mall) в центре Вашингтоне, где находятся памятники, музеи и мемориальные сооружения, чтобы посмотреть там на ежегодное цветение сакуры.

В условиях роста количества заболеваний власти столичного Федерального округа Колумбия пытаются ограничить скопление граждан в центре Вашингтона.

"Каждый должен действовать так, как будто у него уже сейчас есть вирус. Так, что тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - сказал Адамс.

В столице США и в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния зафиксировано уже 579 случаев заболевания коронавирусом, сообщили местные службы здравоохранения. Только за последние сутки рост составил 45%. На данный момент в Вашингтоне выявлено 116 заболевших, в штате Мэриленд - 244, в штате Вирджиния - 219. С начала пандемии два человека в Вашингтоне и шесть человек в Вирджинии и Мэриленде умерли.

По словам врачей, вирус поражает не только людей старшего возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразившихся коронавирусом - это люди в возрасте от 18 до 54 лет.

В Вашингтоне решением властей Федерального округа Колумбия закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны, а также кинотеатры. Ограничено передвижение граждан в центре столицы, отменены десятки маршрутов общественного транспорта.