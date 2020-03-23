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23:21 23.03.2020

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

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В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

 Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания: в Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за минувшие сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за минувшие сутки); Киевской - 5, из которых 1 за минувшие сутки; Львовской - 2, из которых 1 за минувшие сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за минувшие сутки.

Теги: #заболевания #украина #минздрав #коронавирус
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