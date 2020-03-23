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23:05 23.03.2020

Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня

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Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"По результатам заседания комиссии принято решение определить ситуация, сложившуюся на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня", - указано в сообщении.

"По результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования", - цитируют в сообщении слова и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько.

Комиссия решила ввести в области ЧС с 00:01 часов 24 марта. "Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в сообщении.

Руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии назначен заместитель главы ОГА Иван Собко.

Как сообщалось, во Львовской области два подтвержденных случая заболевания на коронавирус.

Теги: #львов #коронавирус #украина #чс
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