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21:14 23.03.2020

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

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У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от "слуг народа" Руслана Горбенко, обнаружено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких", - заявила Кравчук в понедельник на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Горбенко в последнее время не покидал территорию Украины и допускает, что он мог заразится от тех депутатов, у которых коронавирус был диагностирован ранее.

"Надо отметить, что Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В связи с этим сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - уточнила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

В политсиле считают, что нардеп мог заразить своих коллег по парламенту, так как уже, будучи инфицированным, посещал внеочередное заседание Верховной Рады.

"Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", - считают в "Слуге народа".

Кравчук заверила, что парламент, несмотря на болезнь Горбенко, продолжит работу.

"Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так", - написала Кравчук.

Теги: #нардеп #коронавирус #слуга_народа
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