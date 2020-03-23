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20:02 23.03.2020

Дипломаты работают над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину

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Дипломаты работают над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину

Украинская дипломатия работает над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину, заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойные поставки этих тестов. Все абсолютно посольства у меня и представительства при международных организациях получили указание изучать рынок местной страны, где они работают или организации, с которой они работают, на две темы: что мы можем получить, как гуманитарную помощь, и что мы можем купить", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что к Украине также массово обращаются страны с просьбой предоставить гуманитарную помощь или позволить купить маски.

В то же время министр обратил внимание на то, что много времени у МИД уходит на проверку потенциальных поставщиков.

"Скажу вам откровенно, мировой рынок наполнен сейчас аферистами и полуаферистами, которые предлагают все и сейчас, но "только заплати деньги", потому очень много сил тратим на проверку каждого потенциального поставщика, чтобы не тратились зря деньги и чтобы закупалось правда качественное оборудование и товары, которые нужны тут, в Украине", - пояснил он.

Теги: #коронавирус #тесты #мид
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