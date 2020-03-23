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19:52 23.03.2020

Кулеба призвал украинцев воздержаться от путешествия на родину, либо использовать любую возможность, чтобы вернуться в ближайшее время

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Кулеба призвал украинцев воздержаться от путешествия на родину, либо использовать любую возможность, чтобы вернуться в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, находящихся за границей, по возможности, воздержаться от путешествия на родину или использовать любую возможность, чтобы вернуться.

"Вся Европа - это центр мировой пандемии, все оказались в затруднительном положении. Советов три. Первый совет: кто может оставаться там, где он есть, пусть остается, потому что путешествие - это очень сложно и это подвергает опасности... Кто не может остаться, используйте любую возможность вернуться, потому что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться в Европе, в дальнейшем логистика будет становиться еще дороже, еще сложнее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба отметил, что на заседании правительства в понедельник было принято решение, что только киевский аэропорт "Борисполь" будет работать на прием самолетов из-за границы, поскольку там можно организовать централизованный контроль возвращающихся.

Кроме того он подчеркнул, что созвал на понедельник совещание, на котором будет обсуждена условная ситуация, каким образом поддерживать украинцев, которые останутся за границей, на случай, если возможность их возвращения на родину исчезнет.

"Потому что мы, конечно, не бросим на произвол судьбы наших граждан", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что если заметят, что граждане злоупотребляют помощью и поддержкой, "отношение к ним будет соответствующее".

Теги: #репатриация #мид
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