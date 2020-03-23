Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостанавливает работу 71 отделения

Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостановит работу 71 отделения, в целом банку удалось сократить количество персонала в отделениях наполовину, сообщил председатель правления банка Александр Писарук.

"С завтрашнего дня мы в Райффайзен банк Аваль временно приостанавливаем работу некоторых наших отделений. Конкретно это 71 отделение из примерно 450-ти. Мы приняли принципиальное решение не приостанавливать работу во всех городах и селах, где у нас есть одно отделение", - сказал Писарук в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-дискуссии в понедельник.

По его словам, банк сократил количество персонала в отделениях до 50%. "Это хороший результат, я им доволен", - прокомментировал Писарук.

Банк также рассматривает возможность сокращения графика работы отделений в сельской местности до трех дней в неделю, отметил он.

"В городах свыше 30 тыс. населения мы будем продолжать работать все пять дней с 10 до 16 часов с перерывами на обед и влажную уборку, проветривание помещений", - отметил глава правления банка, добавив, что временная приостановка работы отделений произойдет преимущественно в городах.