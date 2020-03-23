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19:20 23.03.2020

У нардепа Юрчишина отрицательный тест на коронавирус

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У нардепа Юрчишина отрицательный тест на коронавирус

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявляет, что прошел тест на острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, и тот показал отрицательный результат.

"Мой тест на коронавирус - отрицательный. Только поговорил с аппаратом Верховной Рады - они сообщили радостную новость. Поскольку тест отрицательный и симптомов нет никаких - перехожу в режим ограниченной самоизоляции. Буду контактировать с детьми и женой", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook в понедельник.

Он сообщил, что на домашнем карантине планирует быть до 27 марта, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, Минздрав и его врачи. "Но если будет критическая потребность - с соблюдением всех требований буду в рядах там, где буду необходим", - добавил депутат.

Как сообщалось, Юрчишин отправился на самоизоляцию после того, как узнал, что у народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Шахова, который одновременно с ним был в студиях телеканалов, диагностировали коронавирус.

Теги: #коронавирус #депутат
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