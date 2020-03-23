Кулеба и Маас обсудили поставку тестов на коронавирус в Украину и проведут онлайн-переговоры во вторник

Во вторник министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас проведут переговоры в онлайн-режиме, сообщил глава МИД Украины.

"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Германии, мы как раз говорили о поставках тестов или закупках тестов, в зависимости от ситуации. И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла, я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться саммит в "нормандском формате" во время переговоров Кулеба отметил "до саммита в нормандском формате еще надо дожить".

Министр подчеркнул, что, по его мнению, в дальнейшем дипломатия подвергнется большим изменениям.

"И лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн. Главное, чтобы были защищенные каналы коммуникации", - подчеркнул министр.