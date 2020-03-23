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19:04 23.03.2020

Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США

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Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры о возможности ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Он обеспокоен тяжелыми последствиями для экономики, к которым могут привести подобные ограничения.

"Трамп и ряд его советников, например, министр финансов Стивен Мнучин, хотят гарантировать, что экономический ущерб от кампании по общенациональному социальному дистанцированию не превзойдет ущерб от самого вируса", - отмечает Bloomberg.

Трамп начал обсуждать ослабление мер в четверг, всего через три дня после того, как он объявил о кампании, призывающей американцев оставаться дома из-за коронавируса.

Медики предупреждали Трампа, что в отсутствии какого-либо действенного способа лечения коронавируса единственный способ противостоять ему - вводить ограничения для населения. Белый дом пока придерживался этой стратегии, но некоторые советники Трампа по вопросам экономики и политики считают, что президенту не следует в данном случае полностью полагаться на мнение врачей, отмечает агентство.

Если Трамп отменит рекомендации по коронавирусу, это не значит, что кампания по социальному дистанцированию полностью прекратится, отмечает Bloomberg. У американских губернаторов есть возможность самостоятельно вводить различные ограничения, чтобы бороться с коронавирусом. Однако, президент может повлиять на поведение самих американцев тем, как именно он будет рассказывать о коронавирусе в ходе своих пресс-конференций из Белого дома, отмучает агентство.

Белый дом 16 марта опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, действительные 15 дней - до 31 марта. Они призывают граждан США не выходить на улицу, если они плохо себя чувствуют, и связаться с лечащим врачом. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым людям и людям с тяжелыми заболеваниями.

Власти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.

Теги: #коронавирус #трамп #экономика
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