Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев проявить сознательность и не подвергать риску заражения коронавирусом себя и окружающих, поскольку даже самые богатые страны откровенно признают неготовность их медицинских систем выдержать большие нагрузки.

"Это касается, не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим. Друзья, всем нам пора повзрослеть. Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.

Зеленский указал, что "нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина, но она держится, имея самое ценное – людей".

"Это наши украинские медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления. Будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома", - отметил он.

Президент также традиционно дал совет, чем еще можно заняться на карантине: "Не за горами лето, а значит – самое время вспомнить о физической форме. В Интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами. Будьте здоровы, дорогие украинцы!".