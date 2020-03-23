События

18:25 23.03.2020

Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

1 мин читать
Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев проявить сознательность и не подвергать риску заражения коронавирусом себя и окружающих, поскольку даже самые богатые страны откровенно признают неготовность их медицинских систем выдержать большие нагрузки.

"Это касается, не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим. Друзья, всем нам пора повзрослеть. Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.

Зеленский указал, что "нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина, но она держится, имея самое ценное – людей".

"Это наши украинские медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления. Будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома", - отметил он.

Президент также традиционно дал совет, чем еще можно заняться на карантине: "Не за горами лето, а значит – самое время вспомнить о физической форме. В Интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами. Будьте здоровы, дорогие украинцы!".

Теги: #коронавирус #зеленский #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 23.03.2020
Более 40 тыс. жителей США заразились коронавирусом, умерли около 500 человек

Более 40 тыс. жителей США заразились коронавирусом, умерли около 500 человек

19:20 23.03.2020
У нардепа Юрчишина отрицательный тест на коронавирус

У нардепа Юрчишина отрицательный тест на коронавирус

19:18 23.03.2020
Всеукраинский совет церквей объявил 25 марта Днем молитвы за Украину

Всеукраинский совет церквей объявил 25 марта Днем молитвы за Украину

19:18 23.03.2020
Кулеба и Маас обсудили поставку тестов на коронавирус в Украину и проведут онлайн-переговоры во вторник

Кулеба и Маас обсудили поставку тестов на коронавирус в Украину и проведут онлайн-переговоры во вторник

19:16 23.03.2020
Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

19:16 23.03.2020
Парижских бездомных заселят в отели из-за коронавируса

Парижских бездомных заселят в отели из-за коронавируса

19:11 23.03.2020
Зеленский на месяц перенес весенний призыв - указ

Зеленский на месяц перенес весенний призыв - указ

19:08 23.03.2020
Германия может потерять более 700 млрд евро из-за коронавируса

Германия может потерять более 700 млрд евро из-за коронавируса

19:08 23.03.2020
Сеть Eva заявила о незаконных попытках местных властей закрыть ее магазины в условиях карантина

Сеть Eva заявила о незаконных попытках местных властей закрыть ее магазины в условиях карантина

19:04 23.03.2020
Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США

Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостанавливает работу 71 отделения

Зеленский на месяц перенес весенний призыв - указ

Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

Боевики обстреляли из ПТРК украинский грузовик, ранены двое военных – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ

Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостанавливает работу 71 отделения

Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Баканова и Разумкова

МККК в ближайшее время отправит в Украину гуманитарную помощь - Кулеба

Зеленский напомнил пожилым людям, что они могут заказать продукты и оплатить услуги ЖКХ через работников "Укрпошты"

Зеленский: зарабатывающие на человеческой беде получат как моральную оценку общества, так и юридическую оценку от правоохранителей

В Харьков поступили 5 новых аппаратов ИВЛ для городских больниц

Зеленский: зарабатывающие на человеческой беде получат как моральную оценку общества, так и юридическую оценку от правоохранителей

Боевики обстреляли из ПТРК украинский грузовик, ранены двое военных – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА