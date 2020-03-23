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18:24 23.03.2020

МККК в ближайшее время отправит в Украину гуманитарную помощь - Кулеба

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МККК в ближайшее время отправит в Украину гуманитарную помощь - Кулеба

Международный комитет Красного креста (МККК) в ближайшее время отправит в Украину груз с гуманитарной помощью, учитывая пандемию коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть уже новость: Международный комитет Красного креста" готов отправить груз в Украину, который начал формироваться некоторое время назад. Но на фоне развертывания пандемии коронавируса были найдены еще дополнительные товары. Багаж сформирован, сейчас мы приступаем к логистике, то есть каким образом доставить его в Украину как можно быстрее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он также поблагодарил МККК за открытость к взаимодействию.

Как сообщалось, в среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом МККК Петером Маурером и договорился об отправке в Украину медицинского оборудования и медикаментов на запрос Украины.

Теги: #коронавирус #мккк #кулеба #гумпомощь
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