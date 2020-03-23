Зеленский напомнил пожилым людям, что они могут заказать продукты и оплатить услуги ЖКХ через работников "Укрпошты"

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил людям пожилого возраста, что они могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги через работников "Укрпошты", и для этого им не нужно выходить из дому.

"Спасибо работникам "Укрпошты", которые бесперебойно доставляют пенсию гражданам. Кстати, хочу сказать людям пожилого возраста: через работников "Укрпошты" вы можете заказать продукты и оплатить коммунальные услуги. Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.