Украинские врачи получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности правительства Украины с Китаем о передаче китайскими врачами украинским коллегам успешного опыта борьбы с коронавирусом.

"Также хочу сообщить, что правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом", - сказал он в своем обращении к украинцам в понедельник.